رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار داشت: این سازمان نیز برای ساماندهی منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، جلسه‌ای را با حضور بازرس کل قضایی، دیوان محاسبات، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت برگزار کرده است.

عسکری تصریح کرد: با توجه به مفاد جزء 6 ماده 16 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور، قانونگذار اشاره دارد که «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در موافقت‌نامه متبادله درج کنند.

