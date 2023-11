ما درک می‌کنیم که آمریکا به دنبال توسعه جنگ نیست، اما به دنبال تشدید شدت جنگ است. چرا که با حضور سیاسی، کمک‌های تسلیحاتی و مالی و نظامی آمریکا، رژیم اسرائیل دارد به تشدید جنگ تشویق می‌شود. منطقه به نقطه جوش رسیده و هر لحظه ممکن است به نقطه انفجار برسد. لذا فکر می‌کنم تا زمان و فرصت کمی که برای راه حل سیاسی و توقف جنگ وجود دارد، اگر اقدامی نشود، انفجار آن بشکه باروت شاید غیرقابل اجتناب باشد. در آن صورت کنترل از دست همه طرف‌ها خارج خواهد شد.

آن‌ها نه از ما دستور می‌گیرند و نه گروه‌های در اختیار ما هستند. اساسا تعبیر این که این گروه‌ها جنگ نیابتی یا اقدام نیابتی از طرف جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، تعبیر کاملا غلطی است. همه تلاش‌هایمان متمرکز است بر یک راه‌حل سیاسی که حقوق فلسطینی‌ها در آن تامین شود. اینکه در منطقه، شرایط به چه سمت و سویی خواهد رفت، کشورها متناسب با شرایط جدیدی که حاصل می‌شود، تصمیمات خودشان را می‌گیرند و در زمان مقتضی اعلام می‌کنند.

ما گسترش جنگ را به نفع هیچ طرفی نمی‌دانیم، اما در صورتی که آمریکا سیاست نادرست کنونی را ادامه بدهد، هر احتمالی در خصوص باز شدن جبهه‌های جدید علیه اسرائیل و گسترش جنگ در منطقه متصور است.می‌خواهم تأکید کنم ما هم واقعا دنبال توسعه‌ جنگ نبوده و نیستیم. ولی به طرف آمریکایی به صراحت گفتیم که وقتی شما به طور تمام عیار در کنار رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرید، آن هم در شرایط جنگ و قتل عام مردم، آمریکا در موقعیتی نیست که به دیگران توصیه کند که خویشتنداری کنید.

مشروعیت نظام در ایران برآمده از خواست مردم است. سال گذشته در همین ایام، به خاطر فوت غم انگیز یک دختر ایرانی، در همین آمریکا، در اروپا چه جنجال و غائله‌ای برای ایجاد آشوب و بلوا در ایران ایجاد کردند.

