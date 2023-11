حمله مجدد یمن به رژیم صهیونیستی/درگیری سخت نظامیان با نیروهای مقاومت/ اذعان گالانت به تلفات سنگین رژیم در مرز غزه/ تایید رسمی حضور کماندوهای آمریکا در فلسطین اشغالی + عکس و فیلم

حزب‌الله موفق شده دو خودروی نفربر نظامی، ۲ هامر و ۹ تانک را منهدم کند؛ که در جریان این هدف‌گیری‌ها، ۱۲۰ سرباز کشته و زخمی شدند؛ علاوه بر این، ۱۰۵ سایت نظامی، انهدام ۶۹ سامانه ارتباطی، انهدام ۱۴۰ دوربین نظارتی و ۱۷ سامانه رهگیری صهیونیست‌ها هم توسط مقاومت لبنان هدف قرار گرفته‌اند. نیروهای حزب‌الله همچنین توانستند ۳۳ رادار و ۲۷ سامانه اطلاعاتی را منهدم و یک پهباد را هم سرنگون کنند. در نتیجه عملیات مقاومت، ۲۸ شهرک صهیونیست‌نشین تخلیه و ۶۵۰۰۰ اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی آواره شدند.

روز پنجم: شروع درگیری در کرانه باختری/ کشته های رژیم صهیونیستی به ۱۳۰۰ نفر رسید/ تلفات ارتش رژیم صهیونیستی به ۱۸۹ نفر افزایش یافت/ورود نیروهای تازه نفس قسام به خط مقدم جنگ روز نهم: تعدادی شهدای حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ۲۷۵۰ نفر رسید/ نتانیاهو: هیچ آتش بس بشر دوستانه ای وجود ندارد/ خبرنگار صهیونیست: حزب الله عملا تبدیل به یک طرف جنگ شده است

روز دوازدهم: شبکه عبری کان: امروز شدیدترین روز جنگ در مرز شمالی فلسطین اشغالی و لبنان بود / تل‌آویو امروز بیش از چند مرتبه مورد حملات راکتی مقاومت قرار گرفت روز پانزدهم: حملات حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی ادامه دارد/ تظاهرات صهیونیست‌ها علیه بنیامین نتانیاهو/ حمله مجدد به پایگاه عین الاسد

روز هجدهم: حمله تند رئیس سازمان ملل به اقدامات رژیم صهیونیستی/حمله سنگین موشکی مقاومت فلسطین به تل‌آویو/ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی: سوخت تحت هیچ شرایطی وارد غزه نخواهد شد روز بیست‌ویکم: غزه از زمین، هوا و دریا زیر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار دارد/ حملات موشکی سنگین نیروهای مقاومت به مناطق اشغالی/ اخبار غیررسمی حاکی از درگیری در مرز غزه است

