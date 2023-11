فلسفه وجودی جهاددانشگاهی پر کردن خلأها است

وی ادامه داد: قطعاً حضور مسئولان که به صورت حضوری مسائل را احصا می‌کنند به صورت عملی و میدانی کارگشا خواهد بود زیرا در جریان این بازدیدها مشکلات احصا می‌شوند و برای آن‌ها در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود تا منابع به صورت عادلانه توزیع شود به‌ویژه اینکه رئیس‌جمهور بر رسیدگی به مناطق محروم تأکید دارند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ظرفیت‌های خوب جهاددانشگاهی، تأکید کرد: که خوشبختانه امروز با حضور رئیس جهاد دانشگاهی در استان تفاهم‌نامه خوبی به امضاء رسید. حیدری تصریح کرد: در حوزه محصولات و زنجیره ارزش، با توجه به ظرفیت خوب چهارمحال‌وبختیاری در این تفاهم‌نامه تأکید شده است که برخی محصولات گیاهان دارویی به جای خام‌فروشی در زنجیره ارزش قرار گیرند که از جمله تولید بچه‌ماهی رنگین کمان نیز از جمله موارد توافق با جهاد دانشگاهی بود.

وی بیان کرد: ورود جهاددانشگاهی به مباحث تخصصی درمان ناباروری در استان از دیگر موارد تفاهم‌نامه است که امید است با حمایت این مجموعه بتوانیم گام‌های بسیار خوبی در این زمینه برداریم. استاندار چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: این استان برخلاف ظرفیت‌های بسیار ارزشمند در زمینه نیروی انسانی نخبه و توانمند اما محرومیت‌هایی دارد که امید است دولت بتواند این مشکلات را حل کند.

حیدری با مهم ارزیابی کردن بحث زنجیره ارزش، توضیح داد: کاری که جهاد دانشگاهی آغاز کرده کار ارزشمندی است تا محصولات خام‌فروشی یا ارزان فروشی نشود بلکه در قالب زنجیره ارزش قرار می‌گیرند که فرآوری و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد و به صورت بهینه و کیفی سازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که محصولات‌ کیفی به موقع ارائه نمی‌شود عدم صرف وقت و انرژی برای ارائه است یعنی ۹۰ درصد انرژی روی تولید گذاشته می‌شود و در حوزه تجاری و بازاریابی تنها ۱۰ درصد انرژی صرف می‌شود لذا چون فرصت گذاشته نمی‌شود پیداست که در سواد تجاری مشکل داریم که جهاددانشگاه می تواند روی این موضوع کمک کند و یکی از راه‌ها زنجیره ارزش راهبردی است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تلاش جهاد دانشگاهی توسعه ساختارهای فناورانه با مساله‌ شناسی و نیازهای لرستان استسرپرست جهاددانشگاهی لرستان گفت: تلاش ما توسعه ساختارهای فناورانه با مساله‌ شناسی و نیازهای استان است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یادواره شهدای دانشجوی مدافع حرم برگزار می‌شودسرپرست جهاددانشگاهی واحد استان قم در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، گفت: جشنواره مهدویت و یادواره شهدای دانشجوی مدافع حرم توسط جهاددانشگاهی استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تجلیل از جهاددانشگاهی کرمان در اجرای طرح سربازمهارت/ آموزش ۳۰ هزار سرباز توسط این نهادرئیس جهاددانشگاهی استان کرمان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰ هزار سرباز در مراکز مختلف از آموزش‌های تخصصی توسط جهاددانشگاهی استان کرمان بهره‌مند شده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رئیس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کندحسن مسلمی‌نائینی رئیس جهاددانشگاهی و هیات همراه ۱۰ آبان‌ماه به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی ظرفیت مناسبی برای حضور دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی در دانشگاه استمعاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: حوزه‌های فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی با برخورداری از مراکز متعدد فرهنگی و رسانه‌ای و مراکز آموزش‌های تخصصی و همچنین ظرفیت سازمان دانشجویان فرصت بسیار مناسب برای دانشجویان دانشگاه‌های استان است که با همکاری با این بخش‌ها بتوانند ضمن کسب مهارت‌های لازم، آمادگی کافی را برای ورود به بازار کار کسب...

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وجود ظرفیت لازم برای راه‌اندازی مرکز ناباروری در جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاریرئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع ناباروری و اهمیت آن، گفت: در جهاددانشگاهی فضا و امکانات برای راه‌اندازی مرکز ناباروری وجود دارد البته قانون به سازمان برنامه و بودجه این اجازه را داده و امید است بتوان این ظرفیت را به پشتوانه جهاددانشگاهی در سطح ملی و پژوهشگاه رویان، در استان راه‌اندازی کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕