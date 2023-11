حضور رایتل در نمایشگاه آیتکس ۱۴۰۲ مشهد

نمایشگاه ITEX فناوری اطلاعات، ارتباطات، هوش‌مصنوعی، موبایل، سخت‌افزار، نرم‌افزار، بلاکچین و شهرهوشمند از ۱۰ تا ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه نمایشگاه آیتکس تمامی حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ‌ارتباطات اعم از هوش مصنوعی، موبایل، سخت‌افزار، نرم‌افزار، بلاکچین و شهر هوشمند را پوشش می‌دهد، همراه اول سعی دارد محصولات و سرویس‌های متنوعی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهد.

منبع: ilnanews

