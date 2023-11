در جلسه ستاد تنظیم بازار قزوین چه گذشت؟

به گزارش ایسنا، وی افزود: واردات گوشت گرم با قیمت مناسب باید تداوم پیدا کند و برای سرمایه در گردش این موضوع می‌توان از همکاری بانک‌ها استفاده کرد. وی افزود: تأمین شیرخشک استان باید از محل واردات تنظیم بازار خود استان انجام شود تا خانواده‌ها برای تهیه شیر خشک معطل نشوند و در این زمینه مشکلاتی وجود نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌ها ادامه داد: عنوان نمایشگاه باید با نوع عرضه کالا در آن نمایشگاه همخوانی داشته باشد و کالای غیرتخصصی نسبت به عنوان نمایشگاه عرصه نشود. وی افزود: استان قزوین ظرفیت‌های خوبی در مسیر تولید گوشت دارد اما نیاز به حمایت است، در حوزه واردات گوشت مشکلی نداریم و با کنترل و تأیید دامپزشکی نیز می‌توان گوشت مورد نیاز استان را وارد کرد.محمدحسین عطایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: طی مهر ماه سال جاری ۴ هزار و ۲۱۶ تن مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین تولید شده است.

عطایی عنوان کرد: همچنین در راستای برنامه ابلاغ شده وزارت متبوع مبنی بر سهمیه ۳ میلیون و ۴۵۲ هزار قطعه‌ای جوجه ریزی برای استان قزوین، طی مهر ماه سال جاری ۳ میلیون و ۵۵۸ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده که نسبت به میزان برنامه مصوب رشد ۱۰۳ درصدی داشته ایم.

