این فرمانده حزب الله، گفت: اکنون رژیم صهیونیستی سه تیپ نیرو در مقابل ما قرار داده و سه لایه دفاعی تشکیل داده اما ما اگر قرار باشد دستور ورود به سرزمین‌های اشغالی را بگیریم، هر سه لایه را متلاشی خواهیم کرد.

وی گفت: اکنون در جریان درگیری با صهیونیست‌ها هستیم و برخی تجهیزات و تکنولوژی‌ها و البته نیروهایشان را حذف کرده‌ایم. این فرمانده حزب‌الله تصریح کرد: ما با تمام توان آماده هستیم؛ ورود به سرزمین‌های اشغالی و تصرف کامل منطقه الجلیل را هم تمرین کرده و برای آن طراحی داریم و منتظر دستور هستیم.

وی گفت: تمامی موقعیت‌های استقرار گنبدآهنین را شناسایی کرده‌ایم و در روز مبارزه به همه آنها شلیک خواهیم کرد؛ فکر می‌کردند مرکاوا را نمی‌توانیم بزنیم ولی اکنون به فن‌آوری و ابتکاری رسیده‌ایم که این تانک را در دو مرحله با موشک کورنت منفجر می‌کنیم. اگر جنگ به‌معنای تهاجم زمینی ما شروع شود تانک‌های مراکاوا باید پنهان شوند.

این فرمانده حزب الله گفت: اگر دستور دریافت کنیم به همه ناوهایی که اخیراً از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و یا برای دفاع از آنها خودنمایی کرده‌اند، شلیک خواهیم کرد. اینکه چگونه و با چه سلاحی شلیک خواهیم کرد را نمی‌گوییم چون هر وقت لازم باشد همه خواهند دید.

وی گفت: اکنون به هر کنشی از سوی صهیونیست‌ها واکنش سریع نشان می‌دهیم و اخیراً یک پهپادشان را هم ساقط کردیم.حاشیه‌نگاری دیدار رهبر انقلاب با دانش‌آموزان/ زنگ اول؛ درس استکبارستیزی/ «بسیج لندن» در حسینیه امام خمینیامام خامنه ای: ۱۳ آبان ۵۸ ضربه ملت ایران به آمریکا بود

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/ اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع'تصاویری از اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع' در سرزمین‌های اشغالی را مشاهده می‌کنید.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ حملات موشکی امروز 'سرایا القدس' به سرزمین‌های اشغالی'سرایا القدس' تصاویر حملات موشکی امروز به سرزمین‌های اشغالی را منتشر کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شهرهای اشغالی توسط گردان‌های قدس'سرایا القدس' تصاویر حملات موشکی امروز به سرزمین‌های اشغالی را منتشر کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/گورستان صهیونیست‌ها،‌ روایت یک جنایت پس از جنایتگورستان معروف به اعداد در سرزمین‌های اشغالی سال‌هاست مدفن شهدای گمنام فلسطینی است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یمن: با پرتاب موشک به تهدیدهای آمریکا پاسخ دادیممدیر دفتر ریاست جمهوری دولت صنعاء در سخنانی درباره حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورش به سرزمین‌های اشغالی، گفت که صنعا با این حملات به تهدیدهای آمریکا پاسخ داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: انتشار صحنه‌هایی از شلیک موشک‌ها و پهپادهای یمنی به سمت سرزمین‌های اشغالیبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، جنبش انصارالله یمن صحنه‌هایی از پرتاب موشک‌ها و پهپادها از یمن به سمت مواضع اسرائیل را منتشر کرد. «دانیال هگاری»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر در واکنش به موشک‌ها و پهپادهای اخیر جنبش انصارالله علیه اسرائیل تهدید به حمله به یمن کرد و مدعی شد: «اگر تصمیم به حمله بگیریم،‌ می‌دانیم چگونه آن را انجام دهیم».

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕