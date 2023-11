بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هنیه خاطر نشان کرد ثبات و پایداری ملت فلسطین، طرح‌های دشمن برای نکبتی دیگر در فلسطین را به شکست کشاند. وی گفت گردان‌های قسام با شجاعت و قهرمانانه با دشمن اشغالگر مقابله می‌کنند و شایسته تقدیر هستند.خطاب به دشمنان می گویم شما روز هفتم اکتبر شکست خوردید و اکنون در حمله زمینی به غزه هم شکست خوردید.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود تلاش‌های دشمن برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود با ارتکاب جنایات وحشیانه علیه ملت فلسطین، هرگز این رژیم را از شکست مفتضحانه خود در نبرد طوفان الاقصی نجات نمی‌دهد.بارها به طرف‌های بین‌المللی اعلام کردیم که ادامه تعرض و تجاوزات نتانیاهو علیه مسجد الاقصی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه، هشدار می‌دهیم که نتانیاهو آماده است تا برای حفظ آبروی خود، تر و خشک را با هم بسوزاند،افزود دولت‌های مختلف اسرائیلی همگی در تحقق وعده‌های خود شکست خوردند. هنیه تاکید کرد دشمن صهیونیستی بهای سنگینی خواهد پرداخت تا به اشتباه خود پی ببرد از جمله اینکه زندگی شماری از اسرایش نزد ما به خطر خواهد افتاد.

وی تصریح کرد منطقه و جهان امنیت و آرامش نخواهد داشت تا زمانی که ملت فلسطین به حقوق مشروع خود و در راس آن آزادی و بازگشت دست نیابد. هنیه با بیان اینکه اسرای اسرائیلی همانند مردم غزه در معرض بمباران و حمله قرار دارند، تاکید کرد دست تمام جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق، یمن و سوریه را به خاطر مواضع ارزشمند و مبارزه مشروع خود می‌فشارم.رئیس دفتر سیاسی حماس افزود بر ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح از هر دو جهت به اعتبار اینکه گذرگاهی مصری فلسطینی است، تاکید داریم.

