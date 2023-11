خبرنگاران بدون مرز در شکایت خود که روز سه‌شنبه به دادگاه مذکور ارائه شده مواردی مربوط به کشته شدن ۹ خبرنگار را در غزه که از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر با عملیات زمینی ارتش اشغالگر صهیونیست مواجه شده، ذکر کرده است. در این بیانیه همچنین به تخریب عمدی، کلی یا جزئی ساختمان بیش از ۵۰ رسانه در غزه اشاره شده است.

بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، از زمان آغاز جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس در مجموع ۳۴ روزنامه‌نگار کشته شده‌اند که حداقل ۱۲ روزنامه‌نگار در حین کار خود کشته شده‌اند؛ ۱۰ روزنامه‌نگار در غزه، یک روزنامه‌نگار در اراضی اشغالی و یک روزنامه‌نگار در لبنان.

"کریستوف دلور"، دبیرکل خبرنگاران بدون مرز گفت:‌ مقیاس، جدیت و ماهیت تکرار شونده جنایات بین‌المللی که روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهند، به‌ویژه در غزه، انجام تحقیقات اولویت‌دار توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را می‌طلبد. ما از سال ۲۰۱۸ خواستار این بوده‌ایم. رویدادهای غم‌انگیز کنونی نشان‌دهنده فوریت شدید نیاز به اقدام این دادگاه است.

