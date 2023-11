اینفوگرافیک/ حاشیه امروز هیات دولت

گزارش کامل ایسنا از گفت‌وگوهای خبرنگاران با اعضای هیئت وزیران در حاشیه جلسه هیئت دولت را نیز می توانید در - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.

MASHREGHNEWS: اوجی: روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شودوزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: در راستای افزایش تولید نفت ما به عدد سه ملیون و چهارصد هزار بشکه در روز رسیده‌ایم.

ETEMADONLINE: تصویری از حرف‌های درگوشی دو وزیر مهم رئیسی + عکستصاویری از حرف‌های درگوشی احمد وحیدی، وزیر کشور با جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت مشاهده می‌کنید. به گزارش خبرآنلاین، به روال چهارشنبه های هر هفته، حیاط دولت امروز شاهد حضور وزرا و دیگر دولتمردان در جمع اهالی رسانه بود. در حاشیه هیات دولت امروز، تصویری از وزرای کشور و نفت به ثبت رسید که به نظر می رسد درحال گوش دادن به یک صوت هستند.

ISNA_FARSI: اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) دهم آبان ۱۴۰۲هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات‌شان پاسخ دادند.

ISNA_FARSI: بازدید بهادری‌جهرمی از موزه لانه جاسوسیسخنگوی دولت در حاشیه نشست خبری امروز که در محل سفارت سابق آمریکا (لانه جاسوسی) برگزار شد از موزه و بخش‌های مختلف این ساختمان بازدید کرد.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

ISNA_FARSI: ژاپن هم مانند آمریکا ۹ فرد و یک شرکت را در ارتباط با حماس تحریم کردوزارت خارجه ژاپن امروز (سه‌شنبه) همگام با غرب و دولت آمریکا اعلام کرد، دولت توکیو ۹ فرد و یک شرکت را در ارتباط با حماس تحریم کرده است.

