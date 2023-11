بیش از سه هزار نفر مهاجر افغان از ایران به کشور خود بازگشتند.۲۴۴ نفر از آنها جهت اخذ کمک، به دفترسازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند و مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند.

بهره‌برداری از خانه تاریخی میرفتاحی به عنوان بنیاد دایرةالمعارف اردبیلفرماندار اردبیل از بهره‌برداری خانه تاریخی میرفتاحی اردبیل به عنوان بنیاد دایرة‌ المعارف اردبیل خبر داد.



نساجی/ این دیدار همیشه گل داردتراکتور و نساجی در جریان هفته نهم لیگ‌برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰،‌ روز (پنجشنبه) در یادگارامام (ره) تبریز به دیدار هم می‌روند.



مردم ورزش دوست آمل از افتخارآفرینان بازی‌های پارآسیایی استقبال کردندمردم ورزش دوست شهرستان آمل از دو ورزشکار آملی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو در بازگشت به زادگاهشان به گرمی استقبال کردند.



تصاویری از موشک باران شبانه تل آویو توسط نیروهای مقاومتبا آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

فیلم/ هشدار ایران به رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان مللفیلم/ هشدار ایران به رژیم صهیونیستی از تریبون سازمان ملل

