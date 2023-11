در نامه ای که به امضای پانزده سناتور مجلس سنا رسیده آمده است «حوثی‌ها تهدیدی آشکار برای متحدان و شرکای ایالات متحده و ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه هستند.» آنان همچنین خاطرنشان کرده‌اند که حوثی ها در حملات متعدد موشکی و پهپادی علیه اسرائیل شرکت داشته‌اند، که این حملات با حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام شده است.

در این نامه همچنین اشاره شده که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی و بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در منطقه و مسئولیت پشتیبانی و مشاوره شبکه نیابتی خود را به حوثی‌ها با تجهیز آنها توسط موشک‌های بالستیک، موشک های کروز، پهپادها و سایر سلاح‌های پیشرفته انجام می‌دهد.

سناتور جمهوری خواه جیمز لنکفرد هم با انتشار تصویری از این نامه و امضا‌کنندگانش به همراه متنی در پلتفرم ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین حامیان تروریسم است و از حوثی‌هایی حمایت می‌کند که اسرائیلی‌های بی‌گناه را سلاخی می‌کنند. بایدن باید این گروه‌ها را جزو سازمان‌های تروریستی بنامد.»

حوثی‌ها یک گروه شبه‌نظامی شیعه هستند که از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند. این گروه از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است و درگیری‌های متعددی را با دولت یمن و متحدانش، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، انجام داده است.

در سال ۲۰۱۵، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا حوثی ها را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. با این حال، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در فوریه ۲۰۲۱ نام این گروه را از این لیست خارج کرد.ادعای گروه انصار‌الله یمن: چهارشنبه با پهپاد به اسرائیل حمله کردیم؛ اسرائیل تایید نکردورود حوثی‌های یمن به درگیری میان اسرائیل و حماس؛ تشدید نگرانی‌ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه

