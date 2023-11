آقای ماسک این سخنان را پیش از حضور در همایش امنیت هوش مصنوعی که هم‌اکنون در بریتانیا در حال برگزاری است مطرح کرد. قرار است او در جریان این همایش با نخست‌وزیر بریتانیا دیدار کند.نیک کلگ، مدیر امور جهانی در شرکت متا و معاون نخست‌وزیر پیشین بریتانیا که در این همایش حضور دارد، می‌گوید افراد نباید بگذارند «پیش‌بینی‌هایی بر اساس حدس و گمان، و گاهی تا اندازه‌ای آینده‌گرا» باعث شود چالش‌های اساسی فعلی به حاشیه‌ برود.

او در این باره به نمایندگان دیگر کشورها گفت: «ما خواهان تعامل جهانی برای به اشتراک گذاشتن دانش و قرار دادن فن‌آوری‌های هوش مصنوعی در دسترس عموم هستیم». با وجود اینکه عده اندکی با تفسیر ایلان ماسک از خطرات هوش مصنوعی هم‌نظر هستند، بسیاری درباره خطرات بالقوه آن توافق دارند.

آقای هاسابیس گفت: «این {رویکرد} در ایجاد کمپانی‌های بزرگ که خدمات و امکانات فوق‌العاده‌ای را در اختیار ما گذاشته‌اند، بسیار موفق بوده است». او به خطرات بالقوه هوش مصنوعی از جمله اشاعه اطلاعات نادرست، جعل عمیق (دیپ‌فیک) و سوء استفاده عامدانه بازیگران بد از این فناوری اشاره کرد.در روزهای آتی حدود صد نفر از رهبران کشورها، مدیران شرکت‌های فناوری، دانشگاهیان و محققان هوش مصنوعی در مجموعه «بلچلی پارک» که در دوران جنگ جهانی دوم مرکز فعالیت گروهی بود که با شکستن رمز پیام‌ها، پیروزی در جنگ را تضمین کردند، دور هم جمع خواهند شد.

این همایش بر خطرات فوق‌العاده‌ای که اصطلاحا هوش مصنوعی پیشرو متوجه ما می‌کند، تمرکز خواهد داشت. آقای هاسابیس هوش مصنوعی پیشرو را پیشرفته‌ترین شکل این فناوری و در واقع «نوک تیز پیکان» آن می‌داند. بیوتروریسم و حملات سایبری از جمله اولویت‌های این همایش عنوان شده‌ است.

