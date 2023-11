به گزارش خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به اسرائیل، مقامات اسرائیلی به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد حماس منابع انرژی موجود در نوار غزه را کنترل و این منابع که از راه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به مردم غزه تامین می‌شود را برای نیازهای عملیاتی خود مصرف می‌کند.

براساس این گزارش، حماس همچنین به‌ طور مرتب از آمبولانس‌ها برای نیازهای عملیاتی خود استفاده می‌کند و با قرار دادن آنها در داخل پایگاه‌های نظامی، اردوگاه‌های آموزشی و در کنار دفاتر اعضای ارشد این سازمان، برای انتقال مخفیانه «تروریست‌ها» در مسیر انجام اقدامات تروریستی علیه اسرائیل بهره می‌گیرد.

ارتش اسرائیل پیش‌تر هم فاش کرد که حماس خود را در میان غیرنظامیان نوار غزه مخفی و از شهروندان غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و از مکان‌های عمومی همچون بیمارستان‌ها و مدارس و مهد‌کودک‌ها به عنوان «سپر انسانی نهایی» استفاده می‌کند.

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، ۲۶ مهرماه در سفر خود به اسرائیل با طرح درخواست بازگشایی گذرگاه رفح از سوی مصر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تا این کمکها به دست نیروهای حماس برسد و از کمک‌های بشردوستانه سوءاستفاده شود.

اسرائیل هم اعلام کرد که از ورود کامیون‌های کمک رسانی به غزه جلوگیری نخواهد کرد، ولی اجازه نخواهد داد این کمک‌ها به دست حماس برسد.سفر بلینکن به اسرائیل؛ انتقاد کشورهای منطقه از حمله به اردوگاه آوارگان جبالیااسرائیل بار دیگر ساختمان‌های یک اردوگاه پناهجویان غزه را هدف قرار داد

