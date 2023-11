رهبران حماس در داخل و خارج از نوار غزه؛ اسرائیل به دنبال چه کسانی است؟

رسانه‌های اسرائیل به نقل از سرویس اطلاعات این کشور نوشته‌اند که او در برنامه‌ریزی برای ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، در تابستان ۲۰۱۴ میلادی نقش داشته است. ارتش اسرائیل در ۲۱ اکتبر، به منطقه «عارورا» در کرانه باختری رود اردن یورش برد و حدود ۲۰ نفر از نزدیکان صالح العاروری از جمله برادر و ۹ برادرزاده‌اش را دستگیر کرد. ارتش همچنین در ۳۱ اکتبر خانه خالی او را در «عارورا» با مواد منفجره تخریب کرد.

