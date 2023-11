استناد به اسناد عادی در معاملات غیر منقول خسارات جبران ناپذیری ایجاد کرده است

وی گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی اعم از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح...

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رویه های قضایی و سنت جاری حقوقی در کشور ما متاسفانه استناد به اسناد عادی زمینه‌ای را برای فسادها، خدشه‌ها و نقض حق‌ها و تعارض منافع به وجود آورده است؛ لذا قانونگذار باید در زمینه تعارض منافع گام‌های جدی‌تری بردارد تا در همه معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول، ذی نفعان متعهد و مقید به ثبت رسمی آن باشند تا این آشفتگی و شلختگی که در این راستا بوجود آمده برای همیشه از نظم و نظام حقوقی ما رخت بربندد.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از محورهای پرچالش و موازینی که به صورت سنتی در جامعه ما وجود دارد، استناد به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول است که این موضوع خسارات جبران ناپذیری هم به دستگاه قضایی و هم به بیت المال و هم به خیر عمومی و منافع همگانی و هم به مالکیت خصوصی و منافع اشخاص وارد کرده است.

نقره کار افزود: بدیهی است یکی از جهات حکمت مقنن توجه به شیوه اجرای یک قانون است و برای چنین قانونی به دلیل تعارض منافع، وجود ذی نفعان و حق مکتسبه و احترام به حقوق پیشین باید یک زمان گذاری در اجرای قانون پیش بینی شود که در این راستا حتماً مقنن برای زمینه سازی الزام به تنظیم اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول ضمانت اجراهای بایسته ای دارد.

