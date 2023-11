تماشای زیاد صفحه نمایشگر نشانه اولیه اوتیسم در کودکان

دکتر «ناگاهید تاکاهاشی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ناگویا در ژاپن، می‌گوید: «در حالی که استفاده طولانی مدت از صفحه نمایش در دوران کودکی به عنوان علت اوتیسم و اختلال بیش فعالی مطرح شده است، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برخی افراد ممکن است به لحاظ ژنتیکی به استفاده از صفحه نمایش به دلیل اوتیسم تمایل داشته باشند.»

او در ادامه اضافه کرد: «زمان تماشای صفحه نماشگر ممکن است نشانه اولیه اوتیسم باشد، نه یک علت، زیرا کودکان مبتلا به اوتیسم اغلب بیشتر جذب اشیا می‌شوند تا افراد.» بیشتر مردم زمان بیشتری را صرف دستگاه‌های دیجیتالی از جمله گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، تلویزیون و سیستم بازی‌های ویدئویی می‌کنند. محققان گفتند که این امر به ویژه برای کودکان مبتلا به اختلالات رشد عصبی صادق است.

محققان دریافتند کودکانی که احتمال ژنتیکی بالاتری در ابتلاء به اوتیسم دارند، از اوایل دوران کودکی به مدت طولانی‌تری از صفحه نمایش استفاده می‌کنند- به اندازه ۴ ساعت در روز. آنها همچنین دریافتند که کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، با افزایش سن بیشتر و بیشتر از صفحه نمایش استفاده می‌کنند.

تاکاهیشی گفت: «به طور کلی، افرادی که در معرض خطر ژنتیکی اوتیسم قرار دارند، ۱.۵ برابر بیشتر در گروهی قرار می‌گیرند که حدوداً سه ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده می‌کنند و ۲.۱ برابر بیشتر در گروهی با بیش از چهار ساعت تماشای صفحه نمایش قرار می‌گیرند.»

او گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که کودکان در معرض خطر بیش‌فعالی در معرض خطر تماشای بیش از حد صفحه نمایش هستند.»

