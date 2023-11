از آن زمان تاکنون گزارش‌های مختلفی در خصوص تعلیق و یا لغو این مسابقه به گوش رسیده بود اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای رسمی تنها به بیان این نکته بسنده کرده بود که بررسی اتفاقات مربوط به این دیدار به «کمیته مربوطه» ارجاع شده است. رسانه‌های سعودی می‌گویند داده‌اند ناظر مسابقه گزارش داده‌اند که حضور مجسمه‌های قاسم سلیمانی در بازی به مانعی برای دوربین‌های VAR تبدیل شده و از مسئولان ایرانی خواسته شده آنها را بردارند که این درخواست با مخالفت رو به رو شده است.

IRANINTL: رسانه‌های دولتی: حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شدرسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.

MASHREGHNEWS: اخراج مقام دولت انگلیس به خاطر حمایت از آتش‌بس در غزهرسانه‌های انگلیسی از اخراج یکی از دستیاران دولت این کشور به خاطر حمایت او از برقراری آتش‌بس در نوار غزه و مخالفتش با جنایات رژیم صهیونیستی خبر دادند.

MASHREGHNEWS: گزارش‌ها از حمله به پایگاه‌های آمریکا در شرق سوریهرسانه‌های محلی بامداد سه‌شنبه از وقوع حملاتی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در شرق سوریه خبر دادند.

ISNA_FARSI: رسانه‌های عبری: ۶۵ هزار شهرک‌نشین از مرزهای شمالی تخلیه شدندرسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه درباره تعداد شهرک‌نشین‌ها در شمال اراضی اشغالی اعلام کردند که این رژیم ۶۵ هزار شهرک‌نشین را از مرزهای فلسطین-لبنان تخلیه کرده است.

ISNA_FARSI: حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه اشغالگران آمریکا در سوریهمنابع رسانه‌ای صبح امروز (چهارشنبه) از حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در سوریه خبر دادند.

