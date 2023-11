کمک ۴ میلیارد تومانی گیلانی ها برای بازسازی عتبات

وی با تاکید بر لزوم افزایش ضریب جذب نذورات مردمی جهت بازسازی عتبات، افزود: باید از ظرفیت رسانه ها و صدا و سیما و فضای مجازی برای آگاهی مردم نسبت به ماموریت های ستاد بازسازی استفاده کنیم. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان، با اشاره به وجود بقاع متبرکه امامزادگان در این استان به ویژه در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: مردم گیلان در محرم و سفر آیین های ویژه ای دارند و همواره محبت و ارادت خود را نسبت به اهل بیت(ع) نشان داده اند.

دوهندو، با بیان اینکه موکب های گیلان در ایام اربعین هم کم نظیر است، عنوان کرد: گذشتگان ما عتبات عالیات را ساختند و اکنون وظیفه ماست که با توسعه و بازسازی، این صدقه جاریه را ادامه دهیم؛ همانگونه که سردار سلیمانی این بنا را قرار داد.

وی با اشاره به تفاهم نامه ستاد عتبات عالیات و بسیج در جهت جذب نذورات مردمی، ادامه داد: گیلان بیش از ۳۰۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سطح استان دارد و لذا در صورت تحقق جذب ۱۰ میلیون تومانی توسط هر پایگاه در سال، می توانیم تعهد ۳۲ میلیارد تومانی گیلان در سال جاری را انجام دهیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات گیلان با بیان اینکه هر پایگاه مقاومت به یک ستاد بازسازی عتبات تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: همچنین به دنبال راه اندازی تشکل خیرین عتبات هستیم که تاکنون ۲۰۰ نفر را جذب کردیم. دوهندو همچنین به جمع آوری نذورات در قالب کارتخوان و عملکرد مناسب گیلان اشاره کرد و متذکر شد: مجموع نذورات مردمی گیلان طی امسال چهار میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بوده است که در سه ماهه نخست بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سه ماهه دوم بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده و جزو ۱۰ استان برتر کشور هستیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: آژانس امداد سازمان ملل: آتش بس فوری بشردوستانه در غزه به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده استکمک بیشتر برای مردم در جنوب غزه: حدود پنجاه کامیون کمک انسان‌دوستانه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تخصیص سرمایه در گردش ۲ میلیاردی به مجتمع کشاورزی سبز ملایررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تخصیص سرمایه در گردش دو میلیارد تومانی به مجتمع کشاورزی سبز ملایر در روستای جوزان خبرداد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کمک‌های نقدی مردم ایران به فلسطین همچنان ادامه دارد/ جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ میلیاردریال کمک مردمیرئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اعلام کرد که میزان کمک نقدی ایرانیان به مردم غزه از مرز ۵۰۰ میلیارد ریال عبور کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کلاهبرداری ۴ میلیارد تومانی به بهانه دعانویسی در کرمانرئیس پلیس آگاهی استان گفت: عضو اصلی یک باند کلاهبرداری که به بهانه دعانویسی و مداوای بیماری، ۴۰ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: طلب 102 میلیارد تومانی پرسپولیس از دولتبا اعلام رضا درویش باشگاه پرسپولیس 102 میلیارد تومان از دولت طلبکار است و سازمان حسابرسی نیز این طلب را تائید کرده است.با اعلام مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از خصوصی‌سازی باشگاه هر بدهی و تعهدی که از سوی باشگاه ایجاد شود ، دولت عهده دار آن خواهد بود و ربطی به باشگاه پرسپولیس ندارد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕