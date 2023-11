فرشاد مهدی‌پور معاون وزیر ارشاد ضمن تبریک پیروزی‌های مقاومت، ابراز همدردی با مردم فلسطین و محکوم کردن جنایت صهیونیست‌ها در نسل کشی مردم غزه گفت: ما رسانه‌ها حامی مقاومت هستیم و امروز در سراسر جهان مردم آگاهانه نسبت به نسل کشی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و فلسطین اعتراض دارند.

گروه های فلسطینی هم با تقدیر از حمایت های مردم ایران اعلام کردند که انتها مقاومت خواهیم کرد و سال‌ها آوارگی را دیگر تحمل نخواهیم کرد. راه حل مشکل فلسطینی ایستادگی، مقاومت و مبارزه با اشغالگران صهونیست‌هاست و امیدواریم به زودی نماز وحدت را در قدس بخوانیم.

