ISNA_FARSI: اعلام آمادگی دوحه برای آزادی صیادان ایرانی زندانی در قطرسفیر ایران در قطر با وزیر دادگستری این کشور عربی دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: 'سمنان' هشتمین پایتخت کتاب ایرانآیین انتخاب و معرفی هشتمین پایتخت کتاب ایران روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و شهر سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری خود در دوحهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به دوحه با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.

ISNA_FARSI: امیر قطر: مشورت‌ها با ایران در حمایت از ملت فلسطین ادامه خواهد یافتامیر قطر در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که اخیرا گفت‌وگوهای خوب و مهمی با رئیس‌جمهور ایران درخصوص تحولات فلسطین داشتم.

MASHREGHNEWS: دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیهوزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

