شنیده می‌شود نزدیکی این فرد با سرمربی مورد نظر به حدی است که سرمربی اجازه نداده کسی از حضور او به عنوان همراه تیم ممانعت به عمل بیاورد. در فضای غیررسمی شایعاتی پیرامون این فرد به گوش می‌رسد و برخی حضور او را به مسائل خرافی پیوند می‌زنند و به عنوان مثال می‌گویند سرمربی مورد نظر همیشه به یک شکل و به یک رنگ خاص لباس می‌پوشد و این مساله با مشاوره همان فرد همراه انجام می‌شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تغییرات در کادر فنی کشتی آزاد/ اکبر فلاح به کمک درستکار می آیدبا هدف تقویت کادر فنی کشتی آزاد جهت حضور پر قدرت در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، قرار است یک یا دو مربی از کادر فنی کشتی آزاد کنار بروند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تن‌هاخ پس از شکست تلخ یونایتد در شهرآورد منچستر: «من مطمئن‌ام!»سرمربی هلندی منچستریونایتد امیدوار است شاگردانش در آینده بهترین عملکرد ممکن را داشته باشند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مورایس: خوشحالم نتیجه در زمین بازی مشخص می‌شود!سرمربی سپاهان امیدوار است نتیجه تقابل مقابل ملوان در زمین بازی مشخص شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پولاد کیمیایی: امیدوارم اولین کارم در تئاتر بالاخره اتفاق بیفتدپولاد کیمیایی در تدارک اولین حضور خود برای بازی روی صحنه تئاتر است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رای الیوم: نظامیان آمریکایی جهنم تونل‌های غزه را آزموده‌اندهشدارهای واشنگتن درباره عدم حمله گسترده به غزه حاصل تجربه وحشتناکی است که نظامیان آمریکایی در کنار نظامیان رژیم صهیونیستی در نبرد تونل‌ها در غزه داشته‌اند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مصطفی هاشمی: مدعی قهرمانی هستیم/ سینا واحدی رشد کرده استسرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه شاگردانش مدعی قهرمانی هستند، گفت: سینا واحدی یک استعداد است و امسال در بعد دفاعی رشد کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕