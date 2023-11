او درباره صحبت‌های گل محمدی خطاب به این مربی عنوان کرد: من درباره دیگر باشگاه‌ها صحبت نخواهم کرد چون موضوعات دیگر و مهم‌تری در باشگاه خودم وجود دارد. دیگران به این مساله به صورت کم و بیش می‌پردازند.

EURONEWS_PE: انقراض دایناسورها؛ «گرد و غبار سیارکی» زمستان مرگبار ۱۵ ساله را روی زمین رقم زددانشمندان می‌گویند بر خلاف آنچه پیشتر تصور می‌شد، گرد و غبار حاصل از اصابت سیارک به کره زمین نقش اصلی را در انقراض دسته‌جمعی موجودات روی زمین بازی کرده است.

ETEMADONLINE: محل دیدار پرسپولیس - صنعت نفت اعلام شدباشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «با پیگیری‌های رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مساعدت مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بازی پرسپولیس-صنعت نفت در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

ETEMADONLINE: پرده‌برداری رامین رضاییان از درگیری بازیکن خارجی سپاهان و خشم مورایس + عکسیکی از تعویض‌های مورایس در دیدار روز گذشته سپاهان با نساجی از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر با جنجال عجیبی همراه شد.

ISNA_FARSI: شکستی دیگر برای رعد پدافند مشهد در لیگ برتر بسکتبالرعد پدافند مشهد در دومین بازی خود در لیگ برتر بسکتبال شکست خورد.

ISNA_FARSI: دانش‌بنیان‌ها راهی نمایشگاه بین‌المللی واردات چین می‌شوندپاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE ۲۰۲۳) در پکن برپا می‌شود.

ISNA_FARSI: نماینده فلسطین در شورای امنیت: غزه جهنم روی زمین است!نماینده فلسطین در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت: غزه حالا جهنم روی زمین است.

