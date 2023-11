تیم ملی فوتبال زنان ایران از المپیک ۲۰۲۴ پاریس بازماند

ملیکا محمدی، سمانه چهکندی، بهناز طاهرخانی، زهرا قنبری، زهرا خواجوی، رها یزدانی، هستی فروزنده، زهرا سربالی، نگین زندی، منی حمودی، فاطمه شبان، گلنوش خسروی، فاطمه امینه برازجانی، مینا نافعی، فاطمه عادلی فاطمه مخدومی، سپیده نزهتی، شبنم بهشت، افسانه چترنور، محدثه زلفی، زینب عباسپور و حدیث بساط‌شیر بازیکنان انتخابی سرمربی جدید ایران در انتخابی المپیک ۲۰۲۴ بودند.

تیم ملی فوتبال زنان در دومین دیدار مقابل تیم چین تایپه، با تساوی بدون گل متوقف شد و در آخرین دیدارش هم با یک گل مقابل تیم فیلیپین تن به شکست داد. در حالی‌که تیم‌های اول هر گروه و بهترین تیم دوم راهی مرحله سوم انتخابی المپیک پاریس شدند تیم ایران با دو باخت و‌ یک‌تساوی در جایگاه سوم گروه خود به کارش خاتمه داد.

در گروه دوم، کره شمالی در آخرین دیدارش با برتری ۷ بر صفر در برایر تایلند، با هفت امتیاز و‌ تفاضل گل بالا به عنوان صدرنشین صعود کرد. هرچند تیم کره جنوبی در برابر چین در دیدار سوم‌ خود، با ۵ امتیاز از راهیابی به دور بعد بازماند.

بدین ترتیب، تیم‌ملی فوتبال زنان نیز همچون ‌تیم ملی مردان ایران از راهیابی به المپیک ناکام ماند تا در دور بعدی و‌ در مرحله انتخابی بازی‌های تابستانی ‌۲۰۲۸ لس‌آنجلس بخت خود را بیازماید.

