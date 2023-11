او در مطلبی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرد گفت که «به لطف رهبری آمریکا» این امر ممکن شد.پیشتر گزارش شده بود که اولین گروه از شهروندان چندتابعیتی و مجروحان در نوار غزه در پی رایزنی‌های فراوان منطقه‌ای و بین المللی، توانستند از مرز رفح خارج و وارد مصر شوند.

آرش سیگارچی، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به اسرائیل، می‌گوید فلسطینی‌های دوتابعیتی، خارجی‌ها، و مجروحان غیرنظامی که وضعیت جسمی‌شان وخیم است، بین این افراد هستند.درخواست خامنه‌ای از «دولت‌های اسلامی» برای بستن راه «صدور نفت و ارزاق» به اسرائیل

