سپاهان مقابل الاتحاد سه بر صفر بازنده شد/ ۲۰۰ هزار دلار جریمه و برگزاری بازی خارج از نقش جهان

با این شرایط و با توجه به تایید نشدن ورزشگاه فولادشهر اصفهان و از آنجایی که کمک داور ویدیویی از الزامات برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است سپاهان به احتمال فراوان در ورزشگاه آزادی باید پذیرای حریفان آسیایی خود باشد.

به گزارش تسنیم، درحالی که قرار بود تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان از ساعت 19:30 دهم مهر ماه سال جاری و در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم بروند اما تیم عربستانی در زمین مسابقه حاضر نشد. پس از این موضوع کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد لغو این بازی با نظر ناظر این نهاد صورت گرفته است.

گل‌محمدی: برای مراقبت از تیمم از شخصیت و اعتبارم خرج کردم/ اگر مورایس جای ما بود شاید حرف‌های بدتری می‌زد!

ISNA_FARSI: مورایس: خوشحالم نتیجه در زمین بازی مشخص می‌شود!سرمربی سپاهان امیدوار است نتیجه تقابل مقابل ملوان در زمین بازی مشخص شود.

ILNANEWS: سپاهان بازنده جدال مقابل الاتحاد عربستان می‌شود؟به گزارش ایلنا، به نظر می رسد طبق شنیده ها لحظاتی پیش حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده و طبق آن نتیجه دیدار سپاهان مقابل الاتحاد ۳ بر صفر به سود تیم عربستانی اعلام شد. گفتنی است در حکم کمیته انضباطی ۳ جلسه محرومیت از میزبانی در ورزشگاه نقش جهان هم قید شده که آن هم از عواقب این اتفاق بوده است.

