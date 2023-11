تالار مراسم تجلیل از پزشکان آملی به دلیل حجاب پلمب شد

ایرنا افزود: «پیشتر نیز با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سه تن از مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان آمل (رییس شبکه بهداشت و درمان، رییس پردیس دانشکده ها، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و آمل و رییس بیمارستان امام خمینی (ره) برکنار شدند) و برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شرکت کننده دراین مراسم به هیات تخلفات اداری معرفی شده بودند.

این خبرگزاری نوشت: «به دنبال بروز چنین رفتاری از سوی این پزشک در برگزاری مراسم تجلیل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پروانه طبابت پزشک متخلف را با دستور به نظام پزشکی به حالت تعلیق درآورد و برای سلب عضویت هیات علمی به هیات انتظامی تخلفات اساتید معرفی شد و از حضور وی در دانشگاه و کلاس‌های درس دانشجویان نیز تا صدور رای نهایی ممنوع شد. آیین تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان آمل با اقدام هنجارشکنانه یکی از پزشکان حاضر در این مراسم با حاشیه هایی همراه شد.

در ادامه این گزارش آمده: «به دنبال بروز چنین رفتاری در این مراسم، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران واکنش نشان داد و در محکومیت این اقدام ناپسند بیانیه ای صادر کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز اعلام کرد که مدیران حاضر در همایش تجلیل از پزشکان نمونه آمل، به دلیل این اقدام هنجارشکنانه به هیات تخلفات اداری و انتظامی معرفی شدند و تعلیق پروانه طبابت پزشک متخلف توسط نظام پزشکی در دستور کار قرار گرفت.

تالار مراسم تجلیل از پزشکان آملی پلمب شد

به گزارش شبکه شرق، درپی حاشیه های به وجود آمده و ادامه برخورد با عوامل و اقدام هنجارشکنانه ‌در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل که اواخر هفته گذشته در یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان و با حضور جمعی از مدیران محلی مربوطه برگزار شد، یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر بدون رعایت حجاب روی جایگاه حاضر شد، با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد تالار پلمب شد.

پرونده پزشک مخالف حجاب اجباری؛ دادستانی تالار مراسم تقدیر از پزشکان آمل را پلمب کرد

تالار مراسمی که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شد

با دستور دادستانی محمودآباد، تالار پذیرایی محل برگزاری مراسم روز پزشک در آمل که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شد. پیش‌تر اعلام شده بود که پروانه طبابت این پزشک زن، تفلیق و خودش به دادسرا احضار شده و سه تن از مدیران حوزه بهداشت آمل برکنار شدند.

