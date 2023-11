با پرتاب موشک به تهدیدهای آمریکا پاسخ دادیم

مدیر دفتر ریاست جمهوری دولت صنعاء همچنین تاکید کرد: در پاسخ به هشدارهای آمریکا، تعدادی موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی پرتاب کردیم. البخیتی گفته بود: واشنگتن تهدیدهای خود را از طریق میانجی عمانی برای ما ارسال کرد، اما عبدالملک بدرالدین الحوثی، (رهبر انصارالله) تأکید کرده بود که هر زمان اسرائیلی‌ها حمله زمینی به غزه را اعلام کنند، یمن مداخله خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما خواستار همگام شدن با دستاوردهای نیروهای مسلح یمن در حمله به عمق رژیم جنایتکار اسراییل هستیم. ضیف الله الشامی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت نجات ملی یمن نیز با حضور در نشست کمیته عالی کمپین ملی حمایت از الاقصی در این باره تاکید کرد: راه‌اندازی طرح رسانه‌ای حمایت از الاقصی را در رسانه‌های مختلف ملی اعلام می‌کنیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: یمن: با پرتاب موشک به تهدیدهای آمریکا پاسخ دادیممدیر دفتر ریاست جمهوری دولت صنعاء در سخنانی درباره حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورش به سرزمین‌های اشغالی، گفت که صنعا با این حملات به تهدیدهای آمریکا پاسخ داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: یمن: با پرتاب موشک به تهدیدهای آمریکا پاسخ دادیمبه گزارش شبکه شرق، مدیر دفتر ریاست جمهوری دولت صنعاء در سخنانی درباره حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورش به سرزمین‌های اشغالی، گفت که صنعا با این حملات به تهدیدهای آمریکا پاسخ داده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: حزب‌الله با ۱۰۰ هزار موشک آماده حمله به اسرائیل استسرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا روز دوشنبه گفت، در صورت حمله رژیم صهیونیستی به غزه، حزب الله لبنان با هزاران موشک به این رژیم حمله می‌کند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: حمله موشکی مجدد به پایگاه «عین الاسد» محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراقهمزمان با جنگ اسرائیل و حماس و محاصره شدن نوار غزه، به‌رغم هشدارها و تهدیدهای آمریکا نسبت به هر گونه تشدید تنش‌ و گسترش دادن جنگ در منطقه، ادامه حملات گروه

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: هشدار رئیس اف‌بی‌آی درباره افزایش تهدیدات تروریستی در پی حمله حماسرئیس اف‌بی‌آی به کمیسیون امنیت ملی کنگره آمریکا گفت حمله حماس به اسرائیل الهامبخش جدی‌ترین تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا از حدود یک دهه قبل خواهد بود.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: سخنگوی ارتش یمن: با موشک بالستیک و پهپاد اراضی اشغالی فلسطین را هدف قرار دادیمآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕