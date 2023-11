زلزله در سبزوار مدارس را تعطیل کرد

سیدولی الله حسینی اظهار کرد:‌ این تصمیم در پی وقوع زمین لرزه ۳.۷ ریشتری پیش از ظهر امروز و احتمال وقوع پس لرزه های آن گرفته شد. وی افزود:‌ به مدیران و عوامل اجرایی مدارس اعلام شده است که در مدرسه حضور داشته باشند و اطلاع رسانی لازم را به خانواده ها و دانش آموزان انجام دهند.بنا بر اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،‌ زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه امروز سبزوار را لرزاند.

مرکز یاد شده کانون زمین لرزه مزبور را که در عمق ۱۱ کیلومتری زمین روی داد ۲۲ کیلومتری سبزوار، ۲۳ کیلومتری شهر سلطان آباد مرکز شهرستان خوشاب و ۳۱ کیلومتری شهر حکم آباد از توابع شهرستان جوین خراسان رضوی عنوان کرد.

به دنبال وقوع زلزله امروز ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران سبزوار نیز به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان با فراخوان کلیه اعضا، تشکیل جلسه فوری داد که در این نشست به کلیه دستگاه ها آماده باش داده شد.همه آنچه در پاساژ آرمیتاژ مشهد گذشت/ مدیر فود کورت پاساژ: این افراد می‌گفتند مأمور فرمانداری هستند ولی دروغ بود و مجوز نداشتندهانیه توسلی به دادسرا احضار شد

