بررسی طرح نوسازی «محله جماران» در شورای عالی معماری و شهرسازی

وی بیان کرد: با توجه به مسائل و حساسیت موجود این محله، این وظیفه به شورای عالی شهرسازی و معماری سپرده شده و امیدواریم هرچه سریعتر وضعیت طرح نوسازی این محله توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مشخص شود.

ISNA_FARSI: رئیس دیوان عالی کشور در بردسیر/بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتیمسائل و مشکلات ۳ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان بردسیر در سفر رئیس دیوان عالی کشور به این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

ISNA_FARSI: تشکیل کارگروهی برای بررسی خلاء‌های روند قضایی مبارزه با مواد مخدررئیس دیوان عالی کشور گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عالی کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت بررسی خلاء‌های روند فعلی قضایی مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

ISNA_FARSI: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی استرئیس شورای عالی جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سرانه جنگل در ایران یک سوم سرانه جهانی است و با کمبود عرصه‌های جنگلی در کشور مواجه هستیم.

ETEMADONLINE: حجاب جالب دانشجویان دختر خارجی در بازدید از جماران و حسینیه امام خمینی+عکسجماران تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد جمعی از دانشجویان مدارس امامیه پاکستان با حضور در جماران از بخش‌های مختلف بیت، حسینیه و نگارستان امام خمینی بازدید کردند.

TASNIMNEWS_FA: رئیسی: «شورای عالی جوانان» به «شورای عالی جوانان و نوجوانان» تبدیل شودآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ILNANEWS: اولویت‌های معاونت شهرسازی از طرح تفصیلی آتی کرج تا چابک‌سازی ارائه خدماتبه گزارش ایلنا از البرز، عباس سعیدی کیا در جلسه ارائه گزارش عملکرد یک ساله معاونت شهرسازی و معماری که با حضور عمار ایزدیار سخنگو و علی ذبیحی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: این معاونت به نوعی پیشانی و نبض فعالیت‌های مدیریت شهری است که در حوزه‌های مختلف نقش آفرینی دارد.

