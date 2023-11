به گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که طی بیش از ۵۶ حادثه مربوط به مین‌ها یا مواد منفجره بر جای مانده از جنگ، دست‌کم ۵۷۱ نفر مجروح شده‌اند. به گفته این ستاد، تقریبا یک چهارم این حوادث در مزارع کشاورزی رخ داده است. برخی از کشاورزان ا‌وکراینی با پذیرفتن خطر، در مناطقی کار می‌کنند که احتمال می‌رود به مین یا مواد منفجره آلوده باشند.

اوکراین به شدت به خودروها، تجهیزات، و کارشناسان مین‌روبی نیازمند است و این فرآیند دست‌کم هزینه‌ای بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار خواهد داشت. کی‌یف امیدوار است که این بودجه را از طریق شرکای بین‌المللی خود تأمین کند.مقامات اوکراینی چهارشنبه ۱۰ آبان گفتند که در اثر حمله پهپادی روسیه، پالایشگاه نفت «کرمنچوک» در مرکز اوکراین آتش گرفت و باعث قطع برق سه روستا شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در همین حال در اثر سرنگونی برخی از این هواپیمای بی‌سرنشین، خطوط برق راه‌آهن منطقه نیز آسیب دید. فیلیپ پرونین، رئیس اداره نظامی منطقه پولتاوا، گفت که آتش در این پالایشگاه که مسکو بارها در طول جنگ آن را هدف قرار داده است، به سرعت مهار شد. میزان خسارت مشخص نیست ولی به گفته کی‌یف این نیروگاه مدتهاست که فعالیتی ندارد.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور ۱۸ فروند از ۲۰ پهپاد و یک موشک شلیک شده توسط روسیه را در طول شب و پیش از رسیدن به اهداف خود، زیرساخت‌ها و منابع حیاتی اوکراین، سرنگون کرده است. به گفته سخنگوی نیروی هوایی ا‌وکراین، کانون حمله پولتاوا بود و این منطقه در چندین موج مورد حمله قرار گرفت. حملات پهپادی روسیه خساراتی را به منازل مسکونی و برخی مراکز و تأسیسات در منطقه وارد کرد ولی تلفات جانی نداشت.گلوله‌باران مرگبار منطقه خرسون در اوکراین؛ ادعای مسکو: ده‌ها پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

