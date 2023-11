بحران بزرگی که رونالدو برای الدحیل ساخت

باشگاه الدحیل اعلام کرد که سومین مرحله فروش بلیت‌های این بازی به پایان رسیده و صبح پنج‌شنبه هیچ بلیتی برای فروش باقی نمانده است. این باعث شده تا مسئولان این باشگاه برای چهارمین و آخرین بار بلیت‌های این بازی را به فروش برسانند.

معمولا استقبال از فوتبال در قطر بسیار کم است و بلیت‌فروشی بازی‌ها در این کشور در یک مرحله انجام می‌شود اما حضور کریستیانو رونالدو در النصر باعث شده است تا سه مرحله بلیت‌فروشی هم جواب ندهد و بلیت‌ها خیلی زود تمام شوند.

این بازی قرار است که در ورزشگاه عبدالله بن‌خلیفه برگزار شود و به این ترتیب ورزشگاه به خاطر کریستیانو رونالدو پر از تماشاگر خواهد شد. این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که النصر در هر سه بازی نخست خود به پیروزی دست پیدا کرده است اما الدحیل تنها یک امتیاز دارد و اگر می‌خواهد کورسوی امیدی برای صعود داشته باشد باید حتما در این بازی به پیروزی برسد.

الدحیل پس از ناکامی در دور رفت هرنان کرسپوی آرژانتینی را از هدایت تیمش کنار گذاشت و اکنون با فیلیپ گالتیه فرانسوی راهی ادامه رقابت‌ها می‌شود.

