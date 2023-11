وی افزود: استان البرز به عنوان نخستین استان، مجری سامانه خیر و احسان کشور است که هم نیازمندان و هم خیریه‌های استان شناسایی شده و خدمات را اولویت‌بندی خواهد کرد. رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد اضافه کرد: پیش از این افراد نیازمند برای دریافت خدمات به گروه‌های جهادی، سازمان‌ها و نهادهای خیریه مراجعه می‌کردند که با آغاز فعالیت این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه افراد به هیچ مرکز یا نهاد خیریه وجود ندارد.

باغبانی خاطرنشان کرد: جامعه هدف با مراجعه به این سامانه، خدمات یکسان و مناسب دریافت خواهند کرد و تمام نیازمندان کشور حتی اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی هم نیستند، در این سامانه خدمات دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه در سامانه سخا، احتیاجات نیازمندان براساس اولویت ارائه می‌شود، تاکید کرد: خیران هم می‌توانند بر اساس توانمندی به افراد مورد نظر خود کمک‌های حمایتی انجام دهند.

رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد افزود: تاکنون ۷۰ هزار خیریه و گروه‌ جهادی از مجموع۲۲۰ هزار تشکل‌ غیردولتی کشور در مجموعه احسان و نیکوکاری وارد شده‌اند و با این سامانه، پوشش خدماتی خیریه‌ها و گروه‌های جهادی در کشور براساس الگوی یکسان انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، باغبانی اضافه کرد: مردمی کردن فضای خیر و احسان و برطرف کردن فقر مطلق، افزایش اعتماد مردم خیریه‌ها و خیران و هدایت صحیح منابع مردمی برای حمایت از نیازمندان از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه سخا است.

وی گفت: با راه‌اندازی سامانه سخا در استان البرز ۴۱۰ مرکز و ۳۰ خیریه در این سامانه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ظرفیت‌های بزرگ خیرین در البرز برای نیازمندان عادلانه تقسیم می‌شوداستاندار البرز گفت: سامانه ملی سخا (سامانه خیر و احسان ) در البرز به صورت پایلوت کشوری اجرایی می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کرمانشاه مکان امنی برای مجرمان و هنجارشکنان نیستفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به هیچ عنوان مکان امنی برای مجرمان، هنجارشکنان و افراد قانون گریز نیست و برخورد پلیس با این افراد سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: با سامانه سخا به آمار دقیقی از فقر در کشور دست می‌یابیممعاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه سخا گفت: بر اساس این سامانه به اطلاعاتی از قبیل اینکه در کدام استان فقر بیشتری داریم یا بیشترین خیرین در کدام استان‌ها هستند، دست می‌یابیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حضور ۸ لرستانی در مسابقات جودو قهرمانی پسران و دختران آسیا۴ ورزشکار و ۴ نفر اعضای کادر فنی از لرستان به همراه تیم ملی به مسابقات جودو قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان آسیا اعزام می‌شوند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شمشیربازان می‌ترسند!/ نیاز جدی تیم ایران به روانشناسسرمربی تیم ملی شمشیربازی گفت: به دلیل نبود برخی امکانات نمی‌توانستیم از لحاظ روحی و بدنی همزمان بازیکنان را ریکاوری کنیم و برای رسیدن به موفقیت یک دست صدا ندارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بازگشت زوج دوست‌داشتنی به تیم‌ ملی‌ اروگوئهلوئیس سوآرس و ادینسون کاوانی هر دو می‌توانند به تیم ملی فوتبال اروگوئه بازگردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕