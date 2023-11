به گزارش ایسنا، نتایج تراکتور در فصل جدید سینوسی بوده؛ تی‌تی‌ها بعد از دو شکست متوالی،‌ چهار پیروزی را تجربه کردند؛ اما پذیرش باخت در دو بازی گذشته، در حالی‌که تراکتوری‌ها با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی هستند، این تیم را وارد یک بحران زودرس کرده است.

کسب برد در بازی با نساجی برای خروج تراکتور از وضعیت موجود، امری ضروری است و این تیم برای بقا در جمع مدعیان به هر سه امتیاز این بازی نیازمند است. قائمشهری‌ها نیز بعد از چهار باخت متوالی، هفته گذشته با عملکرد قابل‌قبول خود برابر سپاهان این تیم را متوقف کردند؛ اما یک امتیاز برای خروج از بحران کافی نبود و شاگردان مهدی رحمتی این هفته در اندیشه شکست تراکتور هستند تا با سوغاتی سه امتیازی، تبریز را ترک کرده و به رده‌های بالایی جدول نزدیک‌تر شوند.شرایط دوتیم در جدول:دوتیم در ادوار مختلف لیگ‌برتر، تاکنون ۱۰ بار به مصاف هم رفتند که پنج پیروزی حاصل کار تی‌تی‌ها بوده؛ سه بازی با تساوی دوتیم به پایان رسیده و دو برد برای قائمشهری‌ها رقم خورده است.

۲۲ گل در این بازی‌ها از خط دروازه‌ها عبور کرده که سهم تراکتور ۱۴ و نساجی هشت گل بوده است؛ بهترین برد تراکتور با نتیجه چهار بر صفر و بهترین برد نساجی با نتیجه دو بر صفر رقم خورده است. نکته جالب آنکه، هر سه مساوی دوتیم با نتیجه مشابه یک بر یک رقم خورده تا تقابل تراکتور و نساجی هیچ‌گاه صفر-صفر نباشد.

