افتتاح ۳۴ پروژه پدافند غیرعامل مخابرات در خراسان شمالی

رسول علی اصغر پور گفت: با توجه به برنامه‌های وزارت ارتباطات و همچنین تاکیدات استاندار، به پایداری شبکه و جلوگیری از قطعی، گاه و بیگاه ارتباطات ورود کردیم. وی با بیان اینکه پیش از این، فیبر پروتکشن در استان خراسان شمالی اجرا نشده بود، افزود: اما اجرای رینگ فیبر نوری در اولویت کاری ما قرار گرفت و اکنون در بیشتر مسیرهای استان انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین امسال سه دستگاه کانکس اضطراری بحران همراه اول با ۱۰ میلیارد تومان هزینه خریداری شد تا در صورت وقوع حوادث بتوانیم ارتباطات از دست رفته را به سرعت برقرار کنیم. علی اصغر پور ادامه داد: همچنین تمام شهرستان‌های استان به تیم‌های واکنش سریع رفع خرابی فیبر نوری مجهز شده‌اند تا خرابی‌های احتمالی را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف نمایند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه از تلاش‌های شرکت مخابرات استان در ارائه خدمات تقدیر کرد و گفت: رینگ‌های ارتباطی باید بیش از گذشته تقویت شود تا اگر به هر دلیلی اتفاقی برای خطوط اصلی رخ داد با قطعی ارتباطات روبرو نباشیم.

محمدرضا حسین نژاد افزود: یکی از زمینه‌های پیشرفت شهرها و شهرستان‌های استان، ارتباطات فیبر نوری است که سبب دستیابی همه مردم به منابع اطلاعاتی و رشد علمی می‌شود.

