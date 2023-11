کشف ۸۵ کیلوگرم شیشه و تریاک از ۲ سوداگر مرگ در تهران

وی با بیان اینکه این ماموریت در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ به اجرا درآمد، گفت: چندی پیش یکی از قاچاقچیان موادمخدر از سوی ماموران شناسایی شد و پرونده‌ای در این خصوص در معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تشکیل شد. در همین راستا نیز بررسی و تحقیق پیرامون جزییات آن در دستورکار ماموران این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ ادامه داد: با پیگیری و تحقیقات میدانی پلیس و اقدامات پیچیده اطلاعاتی و چگونگی عملکرد مظنون پرونده برای پلیس محرز و محل اختفای و نگهداری موادمخدر نیز شناسایی شد. در ادامه اقدامات مقدماتی برای اخذ دستور ورود به مخفیگاه متهم از طرف مرجع قضایی انجام شد و سرانجام عصر روز گذشته ماموران به محل اختفای متهم مراجعه و در اقدامی ضربتی موفق شدند متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

وی با اشاره به بازرسی از مخفیگاه متهم گفت: در جریان بازرسی انجام شده، ۵۶ کیلوگرم مخدر صنعتی شیشه در بسته‌بندی های مختلف کشف و ضبط شد. در ادامه برای متهم پرونده‌ای تشکیل شد و این فرد به همراه پرونده تشکیل شده و ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

باباپور همچنین کشف ۲۹ کیلوگرم تریاک از یک قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه‌دار قبل از ورود به تهران خبر داد و گفت: مدتی قبل ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ متوجه شدند که یکی از سوداگران مرگ مترصد انتقال مقادیر قابل توجهی تریاک از مرزهای شرقی کشور به تهران است. در همین راستا نیز ماموران با انجام یک سری اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی خودروی این فرد را که حامل ماده مخدر بود در یکی از محورهای مواصلاتی تهران شناسایی کرده و بلافاصله تحت رصد اطلاعاتی قرار دادند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفیگاه یک قاچاقچی در تهرانبه گزارش ایلنا، سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، یکی از قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی شد و پرونده‌ای در این خصوص در معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) تشکیل شد و بررسی و تحقیق پیرامون جزئیات این پرونده در دستور کار ماموران این...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفی‌گاه قاچاقچی موادمخدررئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفی‌گاه قاچاقچی موادمخدر خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: کشف ۵۰۰ کیلوگرم شیشه در آذربایجان غربیبه گزارش ایلنا، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، در پی دریافت خبری موثق مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از مرزهای شرقی به داخل کشور، ضمن تکمیل اقدامات اطلاعاتی، همه مسیرهای احتمالی ورود این محموله به استان را شناسایی کردند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: عکس/ تجمع کلیمیان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستیجمعی از اعضا جامعه کلیمیان؛ صبح دوشنبه (۸ آبان ۱۴۰۲) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در کنیسه یوسف آباد تهران تجمع کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/تجمع جمعی از دانشجویان و مردم تهران مقابل سفارت یمنجمعی از دانشجویان و مردم شب گذشته با حضور مقابل سفارت یمن در تهران از اقدام شجاعانه دولت و مردم یمن در اعلان جنگ به رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: آشنایی با شیشه دوجداره و انواع آنشیشه دوجداره یکی از انواع پرکاربرد شیشه است که امروزه در بسیاری از ساختمان‌ها استفاده می‌شود. البته کاربرد شیشه دوجداره محدود به ساختمان‌سازی و استفاده در دکوراسیون خارجی نیست؛ بلکه در ساخت وسایل نقلیه نیز می‌توان از این محصول استفاده کرد و از مزایای بسیار زیاد آن مانند صرفه‌جویی در مصرف انرژی و عدم انتقال صدا بهره‌مند شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕