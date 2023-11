سیدرسول موسوی‌نژادیان اظهار کرد: ما همچنین سعی می‌کنیم نظر اداره‌کل هنرهای نمایشی را جلب کنیم تا سهمیه استان را برای جشنواره منطقه‌ای افزایش دهیم. دبیر جشنواره تئاتر فارس نیز در این مراسم گفت: ۲۷ کار صحنه‌ای و ۱۰ کار خیابانی به هیئت بازبینی ارائه شد که در نهایت ۱۲ کار صحنه‌ای و ۶ کار خیابانی برگزیده شد.

وی در خصوص افزایش اجراهای منتخب برای حضور در جشنواره نیز گفت: این اتفاق به‌خاطر ظرفیت بالای هنرمندان استان بود که لیاقت این را داشتند که در جشنواره حضور داشته باشند. ما همچنین امیدواریم که بتوانیم از میان این اجراها، تعداد بیشتری را به جشنواره منطقه‌ای ارسال کنیم.

دبیر جشنواره تئاتر فارس، اسامی اجراهای منتخب برای حضور در این جشنواره را اعلام کرد که در بخش اجراهای صحنه، نمایش‌های گودومین(نورآباد ممسنی) یک ماه و سه روز و ۲۴ ساعت(شیراز) ایلخونی(فسا) مجلس لیرخوانی(استهبان)دست‌ها(شیراز) خاورمیانه(مرودشت) سالمرگ(شیراز) مرگابن(شیراز) هتل اچ(فراشبند) تاوان(شیراز) بی‌پدر(شیراز) و روزهای اوج یک فوتبالیست محلی(کازرون) و همچنین در بخش اجراهای خیابانی، نمایش‌های بهمن۲۲، بی‌خوابی، چهارسطل و مرگ با بوی سیب، همگی از شیراز و دو نمایش پدرها پسرهایشان از شهرستان استهبان و...

حمیدرضا قانعی افزود: سال گذشته شاهد درخشش زیادی از طرف استعدادهای خوب استان فارس بودیم و همین مسئله، انتظارات را از کارهای بچه‌های شیراز بالا برده است. طبق گفت‌وگوی مقدماتی هم که با هیئت بازبینی تئاترها داشتیم، آن‌ها هم اذعان داشتند که کارهای انتخاب شده، کیفیت مطلوبی دارند. هر چند می‌دانیم در هر جشنواره‌ای، طبیعتا سلایق هیئت بازبینی، هیئت داوران و سیاست گذاران جشنواره در انتخاب‌ها دخیل خواهد بود و انتخاب نشدن یک نمایش، دلیل بر ضعف آن نخواهد بود.

