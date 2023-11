تمنایی اضافه کرد: لازم به ذکر است که در این بخش ۵۹ اثر، متقاضی شرکت در جشنواره بودند که ۱۱ نفر از کارگردانان این آثار، خانم‌ها بوده که در جشنواره امسال حضور پررنگی دارند، هم‌چنین از میان این ۵۹ اثر، ۲۴ مورد آن از شهرستان اصفهان، ۱۱ اثر از خمینی‌شهر، ۴ اثر از شاهین‌شهر، ۴ اثر از فلاورجان، ۴ اثر از فولادشهر، ۳ اثر از مبارکه، ۲ اثر از آران و بیدگل، ۲ اثر از نجف‌آباد و یک اثر هم از سمیرم، نائین و اردستان در جشنواره امسال حضور داشته و بازبینی این ۵۹ اثر به‌ صورت فیلم و حضوری با حضور هیئت بازبینی...

او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال ۸ اثر در حوزه دفاع مقدس و غزه، ۸ مورد در خصوص موضوعات اجتماعی مختلف اصفهان و ۴ اثر هم دارای محتوای مذهبی و آیینی است، ۲ اثر در محل گلستان شهدا و در کنار مزار شهدای مدافع حرم اجرا و داوری خواهد شد و یک اثر نیز پس از داوری در گلستان شهدا در محل خانه اصفهان یک اجرا برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای امنیت به‌صورت زنده خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: اسامی ۲۰ اثر بخش خیابانی جشنواره امسال شامل «اشرف مخلوقات» به کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان، «تقاطع» به کارگردانی امین پناهی از اصفهان، «خود خد» به کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان، «دویرج» به کارگردانی عاطفه نقوی از اصفهان، «ذهن چوبی» به کارگردانی ابوالفضل صادقی از اصفهان، «زندگی با طعم محبت» به کارگردانی سید پویا امامی از اصفهان، «سیری از یک سرنوشت» به کارگردانی حسین...

تمنایی خاطرنشان کرد: امسال در بخش تئاتر صحنه‌ای، شاهد رویش‌های خوبی در استان اصفهان هستیم و ۴۲ اثر متقاضی شرکت در این بخش بودند که ۲۰ اثر از اصفهان و ۲۲ اثر از شهرستان در بخش صحنه‌ای حضورداشته‌اند. از شاهین‌شهر ۴ اثر، از خمینی‌شهر، کاشان، نجف‌آباد و فولادشهر نیز هر کدام ۳ اثر در این بخش حضور دارند و پس از بازبینی این آثار، ۱۲ اثر به جشنواره راه پیداکرده که در اصفهان اکران خواهد شد که ۳ مورد آن از اصفهان و ۹ اثر نیز از شهرستان‌ها است.

