اعتراف پنتاگون به حضور کماندوهای آمریکایی در اراضی اشغالی

او از اعلام تعداد دقیق نیروهای ویژه آمریکا که در سرزمین‌های اشغالی مستقر هستند، خودداری کرد. اما دیگر مقامات آمریکایی گفتند که وزارت دفاع ده‌ها کماندو را در هفته‌های اخیر اعزام کرده است. همچنین تیم کوچکی از کماندوهای آمریکایی پیش از حمله هفتم اکتبر حماس در سرزمین‌های اشغالی بودند و کماندوهای جدید، به آن‌ها پیوسته‌اند.

به نوشته نیویورک تایمز، این مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند که کماندوهای اعزامی به نیروهای اف. بی. آی، وزارت خارجه آمریکا و دیگر کارشناسان آمریکایی آزادی اسرا می‌پیوندند. مایر گفت: نیروهای عملیات ویژه آمریکا در اسرائیل نقش رزمی ندارند، اما آن‌ها با همتایان اسرائیلی خود درباره «جنگ بسیار پیچیده‌ای که پیش رو است» هم‌فکری می‌کنند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا پیش‌تر هشدار داده است که باتوجه‌ به تونل‌های گسترده و پیچیده حماس در زیر خاک غزه، ارتش رژیم صهیونیستی باید احتیاط فراوانی در حمله زمینی به غزه به کار گیرد. مقام ارشد پنتاگون گفت: ما با آن‌ها تا حد ممکن همکاری می‌کنیم تا در این مسائل به آنان توصیه‌هایی ارائه کنیم.

چندین کشور غربی نیروهای ویژه خود را در خفا به سرزمین‌های اشغالی نزدیک کرده‌اند تا در عملیات آزادسازی اسرا یا تخلیه گسترده شهروندان خود به سربازان رژیم صهیونیستی کمک کنند. حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد.

