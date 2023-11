Baz Luhrmann Membandingkan Adegan Jungkook BTS dalam MV 'Standing Next to You' dengan Film 'Romeo + Juliet'

Musik Sutradara Baz Luhrmann membagikan foto yang membandingkan adegan dari MV 'Standing Next to You' milik sang idol dengan adegan dari film mahakaryanya tahun 1996 'Romeo + Juliet'. Jungkook BTS tak hanya menyuguhkan visual dan vokal yang memukau di video musik 'Standing Next to You', tapi juga akting yang meyakinkan. Penyanyi kelahiran 1997 itu bahkan mendapat pujian dari sutradara terkenal internasional, Baz Luhrmann. Baz menyebut nama Jungkook dalam postingan baru di akun Instagram-nya.

Sutradara tersebut membagikan foto yang membandingkan adegan dari MV 'Standing Next to You' milik sang idol dengan adegan dari film mahakaryanya tahun 1996 'Romeo + Juliet' yang ditulis, disutradarai dan diproduksi olehnya. 'Bahkan setelah 27 tahun, melihat artis generasi baru seperti JK (Jungkook) yang berbakat, masih dipengaruhi oleh 'Romeo + Juliet' adalah hal yang luar biasa,' tulis Baz, yang mengungkapkan kekagumannya pada Jungkook dalam postingan Instagram-nya





