Adegan di Teaser MV 'Standing Next to You' Jungkook Mirip dengan MV 'Black Swan' BTS

ARMY (fans BTS) melihat adanya paralel dalam adegan di MV"Standing Next to You" dengan"Black Swan". Selain itu, ada adegan yang terlihat diambil di sebuah teater, sama seperti adegan di MV"Black Swan" yang syutingnya dilakukan di Los Angeles Theatre.

BACA JUGA... YouTube/Big Hit Music "Sayap dan temanya memberikan vibe 'Black Swan' OMG," komentar fans di Twitter/X."'Black Swan' Jungkook kembali," kata fans lainnya."Kelihatannya kayak 'Black Swan' dan 'Fake Swan' bercampur dengan lagu Michael Jackson," imbuh yang lain.

Baru-baru ini, Jungkook juga telah memecahkan rekor Miley Cyrus dengan"Seven (ft. Latto) (Explicit Version)" yang menjadi lagu tercepat yang meraih 1 miliar streaming dalam sejarah Spotify. Lagu itu hanya membutuhkan waktu 108 hari untuk mencapai 1 miliar streaming sementara"Flowers" milik Miley membutuhkan waktu 112 hari.

Fans kaget mendengar penggalan musik yang ditampilkan di teaser MV"Standing Next to You" karena sangat berbeda dari penggalan musik yang ditampilkan dalam preview album"GOLDEN". Adegan Jungkook punya sayap hitam di MV juga sangat mirip dengan adegan sang idol di MV"Black Swan".

Banyak ARMY menganggap perilisan album solo Jungkook ini sebagai kembalinya salah satu era favorit mereka,"Black Swan". Beberapa fans juga membandingkan"Standing Next to You" dengan MV lagu-lagu hits BTS lainnya seperti"Blood, Sweat & Tears" dan"Fake Love".

