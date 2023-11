Teaser Standing Next To You Dirilis, Lagu Utama Jungkook BTS di Album Golden

Album ini dikabarkan berisikan 11 lagu yang sangat istimewa. Video singkat teaser lagu Standing Next To You selama 32 detik ini memberikan gambaran tentang bagaimana lagu utama ini akan terdengar. Teaser resmi dibuka dengan adegan sebuah terowongan di mana seorang wanita terlihat berjalan di sebelah mobil putih dengan plat nomor X001.

Adegan berikutnya adalah Jungkook BTS mengenakan sayap berwarna hitam di punggungnya, mengingatkan kita pada era black swan. Paralelisme yang ditunjukkan di sini sangat mengesankan. Dia juga terlihat menunjukkan gerakan tarian ala Michael Jackson dengan penuh intensitas.

Seiring mendekatnya tanggal rilis album Golden dari Jungkook BTS, berbagai acara promosi juga semakin mendekat. Jungkook akan berinteraksi dengan penggemar secara langsung dan berbagi cerita di balik album barunya. Jungkook akan tampil di acara talk show Suchwita yang dipandu oleh Suga dari BTS, yang dijadwalkan tayang pada tanggal Sabtu (4/11).Jungkook juga akan tampil di acara The Today Show, salah satu talk show pagi terkenal di Amerika Serikat.

Golden Maknae akan tampil lagi di iHeartRadio untuk merayakan perilisan album barunya, Golden. Penggemar akan dapat menikmati acara tersebut dalam iHeartRadio Album Release Party yang akan berlangsung pada tanggal 3 November, yang sama dengan tanggal rilis album.

Di dalam pesta rilis album tersebut, dia akan mempersembahkan beberapa penampilan dan berbicara tentang album barunya Golden dalam sesi tanya jawab, yang dikatakan akan dipandu oleh JoJo Wright. Anda dapat menyaksikannya pada tanggal 3 November di stasiun Hit Nation dan stasiun K-Pop Radio iHeartRadio.

