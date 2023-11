Volvo dévoile son futur véhicule électrique EM90

Volvo dévoile son futur véhicule électrique, qui se place dans le segment des grands monospaces. Baptisé EM90, il sera le premier véhicule du genre pour la marque. Le marché automobile mondial est largement dominé par les SUV. En 2010, ceux-ci représentaient seulement 10 % des parts de marché ; en 2022, cette part était de 44 %. C'est bien simple, toutes les marques s'y sont mises. Parmi celles-ci, Volvo est une marque réputée pour les véhicules de cette catégorie :ou l'immense XC90.

Surprise, la marque suédoise introduit son tout premier monospace, le EM90, un type de véhicule qui n'a pourtant plus vraiment le vent en poupe.Si Volvo n'a, en effet, jamais produit de véhicule de ce type, elle déclare rapprocher ce EM90 de la Volvo Duett de 1953. Un parallèle qui peut paraître un peu tiré par les cheveux tant les véhicules n'ont pas grand-chose de commun à part leur espace à bord. Admettons. Ce nouveau véhicule n'a de toute manière pas été spécifiquement pensé pour le marché européen, mais pour celui de l'Asie et surtout de la Chin

:

FRANDROİD: Volvo EM90, un énorme monospace électrique avec 738 km d’autonomie Volvo enrichit sa gamme électrique avec l' EM90 . Destiné avant tout au marché chinois, l' EM90 promet du luxe… pour les professionnels ou les grands familles fortunées.

La source: Frandroid | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Le premier monospace de Volvo ne sera pas pour l’EuropeComme promis, le constructeur suédois vient de dévoiler officiellement son premier monospace de son histoire, le Volvo EM90 . C’est aussi le premier modèle de la marque qu’on ne verra pas en Europe

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

FRANDROİD: Cette nouvelle voiture électrique de Polestar fait l’impasse sur un élément historique des voituresPolestar, la marque sportive de Volvo , a présenté lors de son Polestar Day ce week-end une version définitive de sa nouvelle voiture électrique, la Polestar 5. L'occasion d'enfin découvrir son style...mais où est la lunette arrière ?

La source: Frandroid | Lire la suite »

BFMTV: Apple miserait sur iOS 18 et l'IA plus que sur son futur iPhone 16Alors qu'iOS 17 ne bouleversait pas vraiment les usages, Apple aurait beaucoup plus d'ambition pour iOS 18, avec le possible renfort de l'intelligence artificielle. Au point d'en délaisser l'iPhone 16?

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Restauration: le futur label 'préparé sur place' coexistera temporairement avec le 'fait maison''L'objectif est simple: garantir plus d'équité aux restaurateurs, garantir une meilleure information aux consommateurs', a souligné Olivia Grégoire, ministre du Commerce et des PME.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LE_FİGARO: Restaurants : le futur label «préparé sur place» coexistera temporairement avec la mention «fait maison»Le gouvernement a annoncé fin octobre que les cartes des restaurants en France devront mentionner les plats qui ne sont pas préparés sur place d'ici à 2025.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »