Difficulté de recueillir les témoignages des habitants de Gaza

Leur parole est essentielle, mais difficile à recueillir, faute d’accès physique à la bande de Gaza.

Absence d’électricité, coupures Internet et téléphoniques, utilisation de brouilleurs sont autant de freins aux communications avec les 2,4 millions d’habitants de l’enclave palestinienne, que l’armée israélienne frappe sans répit depuis le massacre perpétré sur son sol par le Hamas, le 7 octobre, et où elle mène en parallèle, depuis le 27 octobre, une opération terrestre destinée àa rassemblé les témoignages de plusieurs civils restés dans la ville de Gaza, partis dans le Sud de l’enclave ou évacués à l’étranger. Des échanges effectués par téléphone et sur WhatsApp, par messages interposés, écrits ou audio, dans lesquels les bombardements, les tirs, la peur et le désespoir sont prégnants. Tout comme une farouche envie de s’en sortir, la tête haute, malgré tout.Ziad Medoukh est resté, en dépit des opérations israéliennes qui ont contraint 1,6 million de personnes à fuir vers le sud de l’enclave palestinienn

:

LADEPECHEDUMİDİ: Toulouse : ce samedi, ils ont défilé en soutien aux Palestiniens de GazaÀ l’appel de plusieurs collectifs et organisations, une marche en soutien au peuple palestinien et pour l'arrêt des bombardements israéliens à Gaza a eu lieu ce samedi matin au centre-ville de Toulouse.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

RTLFRANCE: Les soldats de Tsahal face aux incursions à répétition dans GazaRTL a pu recueillir les témoignages de soldats israéliens à leur retour de la bande de Gaza . Comment les militaires vivent-ils l'opération ?

La source: RTLFrance | Lire la suite »

FRANDROİD: En difficulté, ce fabricant américain de vélos électriques quitte l’EuropeTouché par le ralentissement de la bulle post-Covid et d’un rappel de produit, Rad Power Bikes cesse ses activités en Europe et réduit celles restant en Amérique du Nord.

La source: Frandroid | Lire la suite »

20MİNUTES: Orpea : En difficulté financière, le groupe d’Ehpad prévoit une augmentation de capitalLe groupe d’Ehpad privés Orpea a annoncé lundi le lancement d’une augmentation de capital « d’environ 3,9 milliards d’euros »

La source: 20Minutes | Lire la suite »

RMCSPORT: L'OM en difficulté sportiveL'Olympique de Marseille traverse une période trouble avec quatre défaites consécutives à l'extérieur. Malgré sa première place en Ligue Europa, le club est conscient de ses problèmes et cherche des solutions.

La source: RMCsport | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: BNP Paribas et Société générale en difficulté en BourseBNP Paribas et Société générale ont connu des baisses significatives en Bourse, tandis que Crédit agricole a enregistré une légère hausse. Ces tendances ont été prévues par Momentum, la lettre d'investissement premium de Capital sur la Bourse.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »