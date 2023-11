L'OM en difficulté sportive

Quatre défaites de rang à l’extérieur, dixième au classement de Ligue 1, avec certes un match en moins, l’OM traverse une période trouble sportivement. L’éclaircie vient des matchs européens, où le club phocéen est premier de sa poule de Ligue Europa (devant Brighton, l'AEK et l'Ajax), mais Marseille ne s’en contentera pas.

A l’image de l’entraineur Gennaro Gattuso, qui n’a pas souhaité dimanche soir se cacher derrière un scénario cruel face à Lens - avec un but encaissé à la dernière minute - et qui considère que "certains joueurs sont à 50 ou 60% de leurs capacités", tout le monde au sein du club est très lucide face à la situation actuelle. Marseille affiche un visage très décevant et certains joueurs ne retrouvent pas leur niveau ou ont du mal à franchir le pallier OM. C’est une évidence partagée en interne. Le secteur offensif, qui manque de liant et d’automatismes, inquiète tout particulièrement. L’état d’esprit et l’investissement physique ne sont pas remis en cause Le constat est implacable, et l’OM cherche la solutio

