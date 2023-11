Peter Nygard reconnu coupable d'agressions sexuelles

Ce procès devant la cour supérieure de l’Ontario était le premier d’une série visant l’ancien patron de mode finno-canadien. À l’issue d’un procès de sept semaines qui doit être suivi par trois autres au Canada et aux États-Unis pour des faits similaires, Peter Nygard a été reconnu coupable. Sa peine sera connue plus tard.

L’ex-magnat de la mode Peter Nygard a été reconnu coupable ce dimanche 12 novembre à Toronto d’agressions sexuelles envers quatre des cinq femmes qui l’accusaient, à l’issue d’un procès de sept semaines qui doit être suivi par trois autres au Canada et aux États-Unis pour des faits similaires. Après cinq jours consécutifs de délibération, le jury n’a pas retenu contre lui l’accusation d’agression sexuelle envers une de ces cinq plaignantes ni celle de séquestration. Les six chefs d’accusation qui visaient l’ancien patron de mode finno-canadien de 82 ans concernaient quatre femmes et une jeune fille de 16 ans à l’époque des faits, sur une période s’étalant de 1988 à 200

