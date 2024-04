Une sépulture vivante en hommage à un pianiste

En ce jour printanier, une semaine après la cérémonie, l’émotion est encore palpable. "Xavier (Seigle) était un pianiste qui jouait à l’international. Il était professeur à Sète, lauréat à Rome en 1995. Il a eu une carrière musicale assez importante. Quand il est parti le 30 janvier 2023, cela a été, bien sûr, un choc terrible. Trouver une sépulture à la hauteur du bonhomme, c’était compliqué. Le marbre, c’était trop froid, ce n’était pas lui. Je voulais une sépulture vivante.

Comme il était pianiste, on lui a fait un piano", résume Dominique Landauer, époux du virtuose parti beaucoup trop tôt, à l’âge de 60 ans. "C’est une tombe vivante" Quelques saisons ont donc passé avant que l’œuvre souhaitée en hommage à l’artiste piscénois prenne vie au cœur du cimetière vieux de Pézenas. Et pour le mettre en scène, Dominique a sollicité le ferronnier d’art Nicolas Jouas et Emilie Huertas, responsable de la start-up, De la terre au cie

