Les Escales du livre à Bordeaux

L'édition des Escales du livre se tiendra quartier Sainte-Croix à Bordeaux du 5 au 7 avril. Au menu, performances, rencontres, débats…ont lieu du 5 au 7 avril. Cette manifestation annuelle est depuis plus de vingt ans la chambre d’écho de la littérature : les champs de l’écriture, des arts visuels et du spectacle s’y interpellent. Cette année encore, le festival n’a ni fil rouge, ni thème sous-jacent.

Pierre Mazet, président des Escales, explique qu'ainsi « On peut s'y saisir de questions sociétales différentes, de l'intelligence artificielle aux nouvelles normes...

