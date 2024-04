Un morceau de notre vie et de la vie des gens : les pompiers ont quitté l’historique caserne de la Benauge à Bordeaux

Pendant 70 ans, ce bâtiment emblématique de la rive droite bordelaise a abrité le travail de 230 pompiers qui ont déménagé ce mardi 2 avril vers leur nouveau centre de secours, dans le quartier Belvédère. La sirène retentit une dernière fois. La majorité du quartier de la Benauge sait que le quotidien ne sera plus rythmé par ce son, aussi perturbant que rassurant : les pompiers du centre de secours veillaient sur la sécurité de chacun depuis si longtemps.

« Elle va me manquer, je peux vous le dire », tonne Mireille, « Benaugienne » depuis trois décennies

