Billie Eilish dénonce le gaspillage dans l'industrie musicale

Il ne faut pas faire dire à Billie Eilish ce qu’elle n’a pas dit. L’artiste de 22 ans s’est exprimée dans Billboard sur le gaspillage en termes d’emballage, elle dont l’album Happier Than Ever est composé à 100 % de vinyle recyclé et de matériaux recyclables.

« Nous vivons à une époque où, pour une raison ou une autre, il est très important pour certains artistes de produire toutes sortes de vinyles et d’emballages différents, ce qui augmente les ventes et les chiffres et leur permet de gagner plus d’argent », dénonçait la chanteuse. « Je trouve cela vraiment frustrant, car je fais tout mon possible pour être écoresponsable (…) et voilà que certains des plus grands artistes du monde créent 40 emballages de vinyles différents, avec des caractéristiques uniques, juste pour vous inciter à en acheter davantage. » « Je ne visais personne » Mais voilà que les fans de l’intouchable Taylor Swift ont vu dans ces propos une critique directement orientée contre leur idol

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20minutesMars / 🏆 43. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Billie Eilish tacle cette pratique peu écologique de Beyoncé, Taylor Swift et de nombreux autres artistesLa chanteuse doublement oscarisée a alerté sur les conséquences environnementales de la production excessive de vinyles.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

'C'est du gaspillage': pourquoi Billie Eilish s'est attirée les foudres des fans de Taylor SwiftLa jeune chanteuse américaine Billie Eilish a critiqué dans une interview au magazine Billboard les artistes qui publient plusieurs versions de vinyles et dénoncé un 'gaspillage'.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

«Je ne visais personne» : Billie Eilish évite la polémique avec Taylor Swift sur ses critiques concernant le marché des vinylesLa chanteuse a réagi ce dimanche après la polémique sur ses critiques concernant la surproduction de vinyles dans l'industrie musicale, certains internautes y voyant une pique à peine masquée envers Taylor Swift.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

« Un tel gaspillage… » : Billie Eilish s’agace contre ceux qui multiplient les versions d’un même albumL’artiste américaine déplore que la plupart des artistes suivent le mouvement, « parce que c’est la seule façon de jouer le jeu ».

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Naomi Osaka de retour en Billie Jean King Cup avec le JaponPour la première fois depuis 2020, l'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka va disputer la Billie Jean King Cup avec le Japon, face au Kazakhstan les 12 et 13 avril à Tokyo.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

L'histoire de 'Billie Jean' de Michael JacksonExtrait de l'album 'Thriller' en 1982. Le chanteur a l'idée de la mélodie un jour dans sa voiture. Il est sur Ventura boulevard a Los Angeles et il entend dans sa tète la ligne de basse et les accords. Tout lui arrive en cascade... Ecoutez Une chanson, une histoire du 02 avril 2024 avec Jérôme Florin.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »